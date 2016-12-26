Концерн «Россиум» (бенефициар — владелец Московского Кредитного Банка Роман Авдеев) закрыл сделку по покупке 90,99% акций инвестиционно-девелоперской компании «Открытые Инвестиции» у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Сумма сделки не раскрывается. «Россиум» получил права на девелоперские проекты и земельный банк ПАО «ОПИН», отмечается в сообщении концерна. В том числе — на проект «Торпедо» по реконструкции стадиона им. Стрельцова в Москве и строительство жилого квартала на прилегающей территории.
«Мы обсуждали покупку у группы «Онэксим» как бизнеса ПАО «ОПИН», так и проекта «Торпедо», и в итоге нам удалось реализовать комплексную сделку на устраивающих нас условиях», — отметил Роман Авдеев.
На торгах Московской биржи во вторник по состоянию на 12:16 мск акции «Открытых Инвестиций» торговались по цене 345 рублей за бумагу (плюс 6,48% к вчерашней цене закрытия).
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 23.06.2016 года) мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 56,8%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития» — 8,69%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 6,93%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед» мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис — 2,3%, ПАО страховая компания «Росгосстрах» — 1,32%, ОАО «Капитал Страхование» — 0,58%, оставшиеся 14% акций банка принадлежит прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1 363,79 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 139,48 млрд, кредитный портфель — 1 011,87 млрд, обязательства перед населением — 236,44 млрд.