Концерн «Россиум» (бенефициар — владелец Московского Кредитного Банка Роман Авдеев) закрыл сделку по покупке 90,99% акций инвестиционно-девелоперской компании «Открытые Инвестиции» у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Сумма сделки не раскрывается. «Россиум» получил права на девелоперские проекты и земельный банк ПАО «ОПИН», отмечается в сообщении концерна. В том числе — на проект «Торпедо» по реконструкции стадиона им. Стрельцова в Москве и строительство жилого квартала на прилегающей территории.



«Мы обсуждали покупку у группы «Онэксим» как бизнеса ПАО «ОПИН», так и проекта «Торпедо», и в итоге нам удалось реализовать комплексную сделку на устраивающих нас условиях», — отметил Роман Авдеев.

На торгах Московской биржи во вторник по состоянию на 12:16 мск акции «Открытых Инвестиций» торговались по цене 345 рублей за бумагу (плюс 6,48% к вчерашней цене закрытия).