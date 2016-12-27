Московский Кредитный Банк запустил обновленное мобильное приложение «МКБ Мобайл 2». Теперь в сервисе доступны настраиваемые списки продуктов и шаблонов, быстрый поиск получателей платежей, новые карты для поиска отделений и банкоматов. При работе на планшете с новым приложением все продукты и услуги будут отражены на одном экране, говорится в сообщении кредитной организации.
«Приложение позволяет управлять всеми продуктами, платежами и переводами на одной странице, переводить деньги с карты на карту любых банков, в том числе без регистрации в приложении, просто сфотографировав карту или приложив смартфон с NFC-считывателем к карте с чипом бесконтактной оплаты (для Android)», — сказано в релизе.
Кроме того, пользователи могут получать сообщения от банка с помощью push-уведомлений (для Android), устанавливать новый ПИН-код, лимиты и область действия для банковских карт, а при необходимости самостоятельно блокировать банковскую карту.
«МКБ Мобайл 2» позволит клиентам банка получать информацию о состоянии счетов, совершать банковские операции и оплачивать услуги максимально удобно и быстро», — добавила начальник управления развития некредитных продуктов и дистанционного обслуживания банка Наталья Розенберг.
«МКБ Мобайл 2» также может проложить маршрут до ближайшего банкомата или отделения с помощью Google.Maps или «Яндекс.Карт», не выходя из приложения.
При этом новое приложение отличает актуальный уровень безопасности, неприступный для мошенников, уверяют в банке.
Приложение доступно в App Store для iOS и Google Play для Android.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 23.06.2016 года) мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 56,8%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития» — 8,69%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 6,93%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед» мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис — 2,3%, ПАО страховая компания «Росгосстрах» — 1,32%, ОАО «Капитал Страхование» — 0,58%, оставшиеся 14% акций банка принадлежит прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1 363,79 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 139,48 млрд, кредитный портфель — 1 011,87 млрд, обязательства перед населением — 236,44 млрд.