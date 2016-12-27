Московский Кредитный Банк запустил обновленное мобильное приложение «МКБ Мобайл 2». Теперь в сервисе доступны настраиваемые списки продуктов и шаблонов, быстрый поиск получателей платежей, новые карты для поиска отделений и банкоматов. При работе на планшете с новым приложением все продукты и услуги будут отражены на одном экране, говорится в сообщении кредитной организации.

«Приложение позволяет управлять всеми продуктами, платежами и переводами на одной странице, переводить деньги с карты на карту любых банков, в том числе без регистрации в приложении, просто сфотографировав карту или приложив смартфон с NFC-считывателем к карте с чипом бесконтактной оплаты (для Android)», — сказано в релизе.



Кроме того, пользователи могут получать сообщения от банка с помощью push-уведомлений (для Android), устанавливать новый ПИН-код, лимиты и область действия для банковских карт, а при необходимости самостоятельно блокировать банковскую карту.

«МКБ Мобайл 2» позволит клиентам банка получать информацию о состоянии счетов, совершать банковские операции и оплачивать услуги максимально удобно и быстро», — добавила начальник управления развития некредитных продуктов и дистанционного обслуживания банка Наталья Розенберг.



«МКБ Мобайл 2» также может проложить маршрут до ближайшего банкомата или отделения с помощью Google.Maps или «Яндекс.Карт», не выходя из приложения.

При этом новое приложение отличает актуальный уровень безопасности, неприступный для мошенников, уверяют в банке.

Приложение доступно в App Store для iOS и Google Play для Android.