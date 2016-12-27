ЦБ установил официальные курсы валют на 28 декабря. Курс доллара понизился на 4,97 копейки, составив 60,8587 рубля (60,9084 рубля на 27 декабря). Курс евро уменьшился на 15,55 копейки, до 63,573 рубля (63,7285 рубля на 27 декабря).

Рубль держится в паре с долларом на отметке 60,8, констатирует начальник казначейства банка «Югра» Роман Фадеев. По его словам, поддержку национальной валюте оказывает предложение валюты в рамках аукционов РЕПО, которые сегодня проводят Центробанк и Казначейство.

«Суммарный объем предложения достигает 4,5 миллиарда долларов. В то же время мы видим осторожный подход глобальных игроков к совершению сделок в последние торговые дни уходящего года. Спрос на защитные и качественные инструменты явно выше, чем на рискованные», — комментирует эксперт. Прямым свидетельством этого он называет данные Emerging Portfolio Fund Research (организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств) о рекордном притоке средств в фонды облигаций России и Польши, притом что отток из фондов акций развивающихся рынков на пике за пять недель.

Впрочем, рубль сохраняет стабильность, внешние факторы не должны сильно изменить ситуацию, считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. «Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что до конца года на валютном рынке стоит ожидать сильных движений. Небольшое ослабление рубля возможно из-за закрытия позиций в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на следующий год, но влияние будет минимальным», — комментирует банкир.

Он подчеркнул, что факторов давления на рубль также сейчас нет, поэтому он закончит год на очень хорошем и сильном уровне, в районе 61—62 к доллару или даже выше.

«В следующем году ситуация может измениться, хотя растущие цены на нефть на фоне сокращения добычи ОПЕК и возможное смягчение режима санкций дают надежду на крепкий рубль», — резюмирует Люшин.