Власти Белоруссии планируют завершить работу по дедолларизации экономики страны к концу 2018 года. Об этом сообщает БелТА.



Как стало известно, в рамках дедолларизации будет исключено использование иностранной валюты при расчетах на территории Белоруссии, а также при формировании цен, пошлин и других платежей.

Помимо этого сообщается, что к 2018 году планируется поэтапная отмена обязательной продажи иностранной валюты экспортерами.

В 2020 году согласно программе в Белоруссии будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.