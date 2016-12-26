Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу «в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения» в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом 27 декабря заявили на пресс-конференции представители ассоциации, передает корреспондент РБК. Обращение также поддержали и представители других российских деловых ассоциаций — «Опора России», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

По версии обратившихся, признаки нарушения «усматриваются в установлении стоимости эквайринга (торговой уступки), в частности при определении размера межбанковской комиссии». Если совокупная стоимость обслуживания наличного оборота составляет 0,1—0,5%, то при безналичных платежах может достигать и 3,5%. По приводимым экспертами оценкам, только в 2015 году ретейлеры выплатили более 150 млрд рублей торговой уступки. Высокая стоимость работы с безналичными транcакциями является одним из главных факторов, сдерживающих их развитие, считают в ассоциации.

Кроме того, ассоциации указывают на то, что межбанковская комиссия (ставка interchange fee) устанавливается международной платежной системой по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки (эквайринга). Ставка комиссии варьируется от 0,5% до 2,1%. При этом большая часть тарифов находится в закрытом режиме, указывает ассоциация. Она также обращает внимание на то, что при совершении операции одной и той же банковской картой, но в различных местах оплаты размер межбанковской комиссии разный: продовольственные товары — 1,3%, бензин — 1,2%, оплата услуг турагентства — 1%. «Самые высокие тарифы (1,6%) установлены для ретейлеров, реализующих непродовольственные товары», — говорит представитель РАТЭК. В странах Евросоюза ставка значительно ниже — 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт вне зависимости от категории приобретаемых товаров.

ФАС готова проверить обоснованность тарифов Visa и MasterСard Федеральная антимонопольная служба готова проверить обоснованность тарифов платежных систем Visa и MasterСard, если в ФАС поступит такое обращение. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев по итогам правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Visa и MasterCard занимают доминирующее положение в границах российского рынка эквайринга, подчеркнул президент РАТЭК Александр Онищук. «Это не нарушение закона, но важно не злоупотреблять доминирующим положением», — подчеркнул он.

Ассоциации рассчитывают, что ФАС проведет проверку обоснованности принципов формирования существующих тарифов эквайринга и «повысит степень доступности эквайринга для бизнеса».

Visa, MasterCard и ФАС на запрос РБК пока не ответили.