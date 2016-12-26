Все зампреды Банка России, кроме заместителей главы надзорного блока Дмитрия Тулина, теперь будут напрямую подчиняться председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, свидетельствует новая структура центрального аппарата регулятора. Ранее в прямом подчинении у главы ЦБ находились только первые зампреды.

«Изменение структуры управления связано с реорганизацией бизнес-процессов, происходящих в Банке России в настоящее время. Прямое подчинение заместителей председателя руководителю Банка России позволит оптимизировать систему управления и повысить оперативность решения вопросов по сферам их компетенции», — прокомментировали в ЦБ.

Также там отметили, что совершенствование системы надзора за кредитными организациями требует более сложной структуры управления.



В подчинении Набиуллиной остались первые зампреды Георгий Лунтовский, Сергей Швецов, Ксения Юдаева и сам Тулин. Напрямую подчиняться главе Центробанка будет руководитель департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев.