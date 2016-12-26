Монголия обратилась к России с просьбой предоставить на льготных условиях кредит на 100 млрд рублей. Это следует из протокола 20-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Документ датирован 13 декабря и опубликован во вторник.

«В целях активизации сотрудничества в финансовой сфере монгольская сторона обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму 100 миллиардов рублей. В отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметров российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров», — сказано в документе.

Также из протокола следует, что Монголия обратилась в ВТБ с просьбой о предоставлении долгосрочного финансирования на общую сумму 200 млн долларов для закупки российских нефтепродуктов.

«Стороны с удовлетворением отметили предоставление в 2016 году банком ВТБ экспортного кредита Банку развития Монголии, использование которого позволило обеспечить поставки российских нефтепродуктов в Монголию. Монгольская сторона обратилась с просьбой к банку ВТБ рассмотреть возможность долгосрочного финансирования на сумму 200 миллионов долларов и улучшения условий по процентным ставкам при предоставлении кредита», — говорится в документе.