В «Народный рейтинг» информационного портала Банки.ру поступают сообщения о взыскании долгов за обслуживание кредитных карт, которые были выпущены десять лет назад и по которым на текущий момент долги погашены. Клиентам звонят коллекторы с требованиями выплатить долги за обслуживание этих карт.

По словам пользователей, звонки поступают от ООО «КредитЭкспресс Финанс». Право на взыскание задолженности передал компании Совкомбанк, услугами которого никто из подавших жалобу не пользовался. Оказалось, что около десяти лет назад они пользовались кредитными картами ДжиИ Мани Банка. В течение десяти лет никакой информации о задолженности бывшим клиентам банка не поступало.

«В 2005 году брал кредит в ДжиИ Мани Банке и полностью выполнил все условия кредитования, кредит был закрыт. Недавно мне поступило уведомление от коллекторского агентства — ООО «КредитЭкспресс Финанс» с требованием оплаты задолженности в сумме 600 рублей перед ПАО «Совкомбанк» за обслуживание кредитной карты в срок до 30.12.2016. Напоминаю, что 11 лет банк не имел ко мне никаких претензий. Номер телефона и адрес местожительства я не менял, а банк-правопреемник в одностороннем порядке изменил условия договора, не уведомив меня об этом. Я считаю, что начисленная сумма в 600 рублей необоснованна, и прошу Совкомбанк решить вопрос об отмене оплаты», — заявляет один из пользователей портала.

«Оформлял кредитную карту в ДжиИ Мани Банке в 2007 году, в 2008-м кредит был полностью погашен, а карта закрыта! После закрытия кредита никаких звонков, писем и сообщений на телефон и электронную почту не поступало. В 2015 году выясняется, что мой долг перед Совкомбанком (кто такие вообще?) передан в коллекторское агентство. Торг начался с 9 тыс. рублей. После нескольких месяцев безуспешных попыток оказать на меня давление коллекторы испарились. Но на днях проявилась некая контора — ООО «КредитЭкспресс Финанс» с претензией около 3 тыс. рублей и угрозами отправить группу быстрого реагирования ко мне домой. Не может не радовать завидное упорство Совкомбанка в попытках выбить несуществующие долги», — пишет другой пользователь.

В 2014 году 100% ДжиИ Мани Банка выкупил Совкомбанк, продолжив обслуживание всех договоров клиентов ДжиИ Мани Банка в полном объеме. Сейчас коллекторская фирма обзванивает клиентов поглощенного банка и требует выплат за обслуживание кредитных карт от имени Совкомбанка.

Совкомбанк и «КредитЭкспресс Финанс» комментировать ситуацию с продажей долгов отказались.

Партнер Westside Advisors Сергей Водолагин объясняет, что коллектору, как и любому иному лицу, можно уступить денежное требование, возникшее по любому основанию. «Это может быть сумма основного долга, проценты за пользование кредитом, проценты за просрочку возврата кредита, банковские комиссии. Но это должно быть существующее требование, которое не оспаривается должником. Если должник не согласен, то спор должен разрешаться в суде и только там. А недобросовестные банки уступают сомнительные права требования недобросовестным коллекторам, которые пытаются «выбивать» долги из заемщиков незаконными средствами. В значительном числе случаев драконовские комиссии банков или штрафные санкции в их пользу могут быть оспорены заемщиком при рассмотрении дел об их взыскании в суде. Именно поэтому коллекторы не обращаются в суд и стремятся иметь дело напрямую с заемщиком, рассчитывая на его беспомощность или юридическую неграмотность», — комментирует ситуацию эксперт.



Также Водолагин отмечает, что давность долга, независимо от основания его возникновения, не имеет значения. Общий срок исковой давности — три года, и по истечении этого срока нельзя взыскать долг в суде. Это не значит, что долг перестает существовать, просто он перестает пользоваться судебной защитой. Возможно, это еще одна причина, по которой коллекторы не обращаются в суд за взысканием старых долгов: по ним истек срок исковой давности.