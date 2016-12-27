Национальная перестраховочная компания (НПК) будет переименована в Российскую национальную перестраховочную компанию. НПК получила разрешение Министерства юстиции на использование слова «Российская» в фирменном наименовании, сообщили в компании.

В ближайшее время ожидается решение единственного акционера НПК — Банка России — о внесении изменений в устав компании, добавили в пресс-службе.

Назваться сразу Российской национальной перестраховочной компанией НПК не могла, пояснил ее представитель.

«Только пройдя процедуру регистрации юрлица, НПК получила основания претендовать на включение в название слова «Российская» как компания, созданная в соответствии с законодательством РФ и являющаяся федеральной собственностью», — сказал представитель.

По закону претендовать на включение в название слов «Россия», «Российская Федерация» и производных от них может только уже зарегистрированное юридическое лицо, которое либо имеет филиалы более чем в половине субъектов РФ, либо относится к числу крупнейших налогоплательщиков, либо занимает доминирующее положение на рынке определенного товара (более 35% рынка), либо у которого более 25% акций или уставного капитала находится в собственности РФ.

Напомним, 100-процентная «дочка» Банка России НПК была создана для защиты рисков, которые из-за санкций не могут быть перестрахованы за рубежом. Лицензию компания получила 12 октября 2016 года. По закону с 1 января 2017-го страховщики РФ будут обязаны передавать НПК 10% всех рисков, передаваемых в перестрахование. Компания готова к росту объемов бизнеса, заверили в НПК: в частности, запущены IT-системы, которые позволяют обрабатывать большое число заявок на перестрахование, и набрана команда андеррайтеров.

«Никаких регуляторных полномочий нам ЦБ не отдаст» Национальная перестраховочная компания за два месяца с момента получения лицензии заключила договоров с ответственностью на 6 млрд рублей. Какая часть этих договоров — санкционный бизнес и что будет, если отменят запрет на перестрахование в ОСАГО, Банки.ру рассказал президент НПК Николай ГАЛУШИН.

