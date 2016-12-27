Visa не взимает комиссию за пользование услугами, предприятия выплачивают ее банку-эквайеру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Visa.

«Visa не взимает комиссии с торгово-сервисных предприятий и держателей карт за пользование услугами своей процессинговой сети, торгово-сервисные предприятия выплачивают «торговую уступку» банку-эквайеру», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России получила заявление Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с жалобой на платежные системы Visa и MasterCard. РАТЭК пожаловалась на высокую стоимость эквайринга.

Представители бизнеса пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу «в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения» в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом 27 декабря заявили на пресс-конференции представители ассоциации, передает корреспондент РБК. Обращение также поддержали и представители других российских деловых ассоциаций — «Опора России», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Пресс-служба платежной системы также отметила, что размер межбанковской комиссии, определяемой компанией Visa, рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить баланс между участниками системы и стимулировать выпуск карт и развитие сети их приема.

Представители торговых компаний считают, что развитие безналичных платежей стимулирует движение товарных рынков в сторону обеления, повышения собираемости налогов, вывода из тени недобросовестных игроков. Однако действия платежных систем сдерживают рост безналичных платежей из-за высокой стоимости их обслуживания по сравнению с наличным оборотом.

По подсчетам экспертов, которые приводит РАТЭК, только за 2015 год ретейлеры уплатили более 150 млрд рублей торговой уступки (эквайринг), что приводит к отказу небольших ретейлеров, в том числе интернет-магазинов, от приема безналичных платежей.

Стоимость эквайринга для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг, варьируется от 1,4% с каждой трансакции для самых крупных до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в Интернете варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании (при этом ставка в 1,6% доступна только компаниям с многомиллиардными оборотами).

Размер торговой уступки складывается из многих составляющих, однако ее основная часть — межбанковская комиссия (ставка interchange), отмечают в РАТЭК. Эту комиссию получает банк, выпустивший карту, по которой была произведена оплата покупки.

«Величина этой ставки устанавливается международной платежной системой по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки. Ставки межбанковских комиссий сегодня варьируются от 0,5% до 2,1%. Причем большая часть тарифов находится в закрытом режиме. Например, тарифы платежной системы Visa в открытом доступе отсутствуют, тарифы MasterCard опубликованы», — говорится в пресс-релизе РАТЭК.

В РАТЭК также отмечают, что для операций, проводимых одной и той же банковской картой, установлены различные тарифы, причем самые высокие из них — для ретейлеров, реализующих непродовольственные товары.

Как сообщил в свою очередь журналистам глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров, «подобной жалобой ассоциация пытается защитить 45 тысяч интернет-магазинов от дискриминации международных платежных систем».

«В России минимальная стоимость эквайринга в Интернете составляет 1,6%, тогда как в Европе и Австралии уже приняли решение о снижении ставок interchange до 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных», — сказал он.



Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство будет проверять тарифы платежных систем, как только получит соответствующее обращение.