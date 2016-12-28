С каждым годом все больше россиян приобретают в качестве подарков карты с деньгами. При этом покупатели рассказывают, что чаще всего подарочные карты предназначаются для знакомых, дальних родственников, коллег по работе и учителей, а для близких людей предусмотрены более персонифицированные подарки.

Деньги более чем с половины подарочных карт тратятся на мобильные телефоны и гаджеты (56%), затем идут расходы на ювелирные украшения (12%) и косметику (7%), свидетельствуют данные исследования, проведенного банком «Русский Стандарт». Банк также выяснил, что основные покупатели подарочных карт довольно молоды — 25—45 лет, с доходом выше среднего, причем они активно пользуются Интернетом при покупке карт.

Статистика по более чем 500 тыс. проданных банком подарочных карт показывает, что в первый месяц держатели расходуют 75% средств на подарочной карте, а остальную сумму — в следующие пять месяцев. В среднем по каждой карте совершается 3,5 расходной операции за срок ее действия.

По данным банка, самый популярный номинал — 1 тыс. рублей: такую подарочную карту выбрали 40% покупателей. Вторая по популярности карта — на 15 тыс. рублей (19% от всех проданных банком карт). Предоплаченные карты с номиналами 5 тыс. и 10 тыс. рублей покупают по 14% потребителей. Наименее популярной оказалась карта номиналом 3 тыс. рублей: ее выбрали 13% клиентов. Как полагают в «Русском Стандарте», большой разброс популярных номиналов предоплаченных карт связан с тем, что на такие праздники, как Новый год, 23 Февраля и 8 Марта, принято дарить символическую сумму. Вторая по популярности карта на 15 тыс. рублей чаще всего дарится на рождение ребенка, свадьбу, новоселье и другие редкие события.

Чаще всех деньги в виде карты предпочитают дарить жители столицы: Москва является лидером по продажам подарочных карт с долей 52%. Далее следуют Казань (10,3%), Самара (9%), Новосибирск (7,5%) и Екатеринбург (5,7%). Санкт-Петербург занял шестое место (5,5% от всех проданных банком карт). Ростов-на-Дону и Воронеж разделили седьмую позицию (по 5% от всех проданных подарочных карт банка «Русский Стандарт»).

По статистическим данным QIWI, пользователи «Visa QIWI Кошелька» предпочитают не откладывать денежные переводы родным и близким на последнюю неделю декабря. Объем переводов возрастает во вторую и третью неделю последнего месяца года: это можно объяснить тем, что чаще всего деньги предназначаются на предновогодние траты, а не представляют собой подарок к празднику. «Если сравнивать середину декабря с аналогичным периодом предыдущего месяца за период 2012—2014 годов, то рост объема переводов был в среднем на 22%. В последние два года этот показатель находится в пределах 10%, что отражает тенденцию снижения предновогодних трат россиян», — рассказал начальник отдела по работе с платежными системами группы QIWI Александр Тарабановский.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru