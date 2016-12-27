Темпбанк с 27 декабря вводит вклад «Новогодний». Открыть его можно в рублях на 181 и 367 дней под 8% и 9% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.