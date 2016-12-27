Темпбанк с 27 декабря вводит вклад «Новогодний». Открыть его можно в рублях на 181 и 367 дней под 8% и 9% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
ПАО «МАБ «Темпбанк» — небольшой по размеру активов московский фининститут, ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.
На сегодняшний день банк насчитывает 2 469 акционеров, из которых 2 427 — частные лица, 42 — негосударственные предприятия. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член наблюдательного совета Михаил Гаглоев (9,84%), члены правления Елена Апанасенко (9,51%), Владимир Ерибеков (9,45%) и Марина Кашуба (9,34%), Алексей Киреев (7,87%), члены наблюдательного совета Дмитрий Митяев (7,13%) и Аркадий Вайнштейн (6,14%). В числе бенефициаров банка также значатся братья Имад и Мудалал Хури Мтанюс (в совокупности 7,13% акций), ООО «Русэкспорт» (5,94%), Дмитрий Дмитриев (3,95%), Сергей Макаров (3,81%), Олег Гаевский (3,80%), Кирилл Михаиль (3,79%), Игорь Клёчкин (2,54%), Юлия Борисова (2,36%), Никита Байдин (2,04%), ООО «Интел» (1,10%), Ольга Хоткина (0,59%), Дмитрий Дьяков (0,51%), Евгений Фролов (0,13%). Акционеры-миноритарии владеют 3,02% акций.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 16,69 млрд рублей (176-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,42 млрд, кредитный портфель — 14,24 млрд, обязательства перед населением — 8,42 млрд.