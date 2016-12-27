Временная администрация по управлению Центркомбанком, назначенная в связи с отзывом его лицензии 26 сентября 2016 года, в ходе обследования финансового состояния банка установила низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной деятельности, на сумму более 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Банка России.

По оценке временной администрации, стоимость активов Центркомбанка не превышает 5,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 7,5 млрд, в том числе перед физическими лицами — 7,3 млрд рублей, отмечается в релизе ЦБ.

Таким образом, «дыра» в балансе банка оценивается в чуть меньшую, чем раньше, сумму — 1,6 млрд рублей. Ранее ЦБ публиковал данные с оценкой обязательств банка более чем в 7,7 млрд рублей, и «дыра», соответственно, превышала 1,8 млрд.

В указанных обстоятельствах Банк России 7 ноября 2016 года направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Центркомбанка банкротом, напоминает регулятор.



Информацию об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Центркомбанка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.