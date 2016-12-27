Банки по итогам депозитного аукциона со сроком одна неделя, проведенного во вторник, 27 декабря, разместят на депозитах в Банке России 397 млрд рублей. Объем средств, которые был готов принять ЦБ, был ощутимо больше — 620 млрд.

Согласно информации на сайте регулятора, в недельном аукционе приняли участие 146 кредитных организаций из 58 регионов, предложивших свои деньги под ставки от 9,7% до 10% годовых. Средневзвешенная ставка составила 9,94%.

Недельные аукционы являются основными операциями регулирования ликвидности банковского сектора, отмечается на сайте ЦБ. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности банковского сектора (дефицит или избыток соответственно).

Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион Центробанка (недельный) состоялся 9 августа 2016-го, с его учетом в этом году было проведено уже 22 депозитных аукциона (18 недельных, а также один со сроком привлечения средств два дня и три однодневных). На девяти депозитных аукционах объем предложения со стороны банков был больше лимита, а на 13 аукционах — меньше.

Представители Центробанка в ноябре сообщили о переходе финансовой системы РФ к структурному профициту ликвидности. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что к профициту ведет финансирование дефицита бюджета за счет резервов. При этом устойчивого структурного профицита ликвидности Банк России ожидает не раньше января 2017 года. После этого ЦБ планирует начать применение такого инструмента абсорбирования избытка ликвидности, как выпуск облигаций.



По мнению Набиуллиной, в ближайшие годы профицит ликвидности будет сохраняться.