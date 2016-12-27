Банк «Зенит» объявил оферты по пяти выпускам облигаций на общую сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

В рамках управления программой публичных долговых заимствований банк принял решение о приобретении по соглашению с владельцем (владельцами) биржевых облигаций серий БО-09, БО-11 и БО-13, а также облигаций 10-й и 11-й серий на сумму до 2 млрд рублей по каждой серии. Исполнение оферты назначено на 18 января 2017 года.

Цена приобретения облигаций 10-й серии составит 99,67% от номинала, 11-й серии — 98,85%, выпуска БО-09 — 99,83%, выпуска БО-11 — 99,19%, выпуска БО-13 — 99,44% от номинала.



В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций банка общим объемом 12,4 млрд рублей и восемь выпусков биржевых облигаций на 23,9 млрд рублей.