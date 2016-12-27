Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по сделкам РЕПО в иностранной валюте и кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом прав требования по таким кредитам, устанавливается на 2017 год в размере, эквивалентном 25 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 2014 года данный максимальный объем был установлен в размере, эквивалентном 50 млрд долларов США, напоминают в ЦБ.



Банк России изменил лимит «исходя из существенного снижения по сравнению с 2014 годом потребности кредитных организаций в валютном рефинансировании, а также с учетом оценки возможных рисков», поясняется в сообщении.