Курс биткоина к доллару США впервые почти за три года поднялся выше отметки 930 долларов. Стоимость криптовалюты на бирже itBit во вторник достигла отметки 933,73 доллара, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.

В последний раз биткоин стоил дороже 6 января 2014 года, когда за него давали 950 долларов.

Исторического максимума курс биткоина достиг 29 ноября 2013 года, когда он поднимался до 1 242 долларов. После этого курс криптовалюты резко упал, и в сентябре 2015 года глава Сбербанка Герман Греф даже заявил, что из всех валют мира сильнее рубля девальвировалась только одна валюта — биткоин.

С начала 2016 года курс биткоина вырос более чем вдвое (с 433 до 933 долларов). Эксперты Bloomberg предсказывали, что по итогам года биткоин может стать самым доходным активом среди валют.



22 декабря агентство Reuters сообщило, что совокупная стоимость всех биткоинов в мире (их число постоянно растет) достигла рекордного уровня, впервые в истории перевалив за отметку 14 млрд долларов.