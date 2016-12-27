Фондовые торги в РФ закрылись ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ прибавил 0,53% и составил 2 189,43 пункта. Индекс РТС повысился на 0,99% до отметки 1 135,79.

Обыкновенные акции ВТБ прибавили в цене 2,08%, бумаги Сбербанка — 0,17%. Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на 0,96%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,31%, акции самой Московской биржи — на 1,08%.

«Российские индексы продолжают рост на фоне позитивной динамики цен на нефть, — указывает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. — Котировки марки Brent движутся к уровню 56,5 (доллара за баррель). Традиционно основной причиной роста нефтяных котировок выступают надежды на то, что договоренности ОПЕК+ принесут свои плоды и дисбаланс на рынке будет сокращаться. Но вряд ли мы увидим более внушительный рост энергоносителя в текущем году. Снижение активности в преддверии праздников и фиксация прибыли теми, кто еще не вышел из сделок, будут оказывать умеренное давление на котировки. К тому же в ближайшие дни нас ждут данные по коммерческим запасам нефти в США. Рост показателя это давление может только усилить».



«ММВБ, скорее всего, пока останется в пределах диапазона, ограниченного уровнями 2 150—2 200. Если только не произойдет каких-либо неожиданных событий, способных вызвать, например, резкий обвал нефти», — прогнозирует Рогова.