Рубль подорожал к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии и продолжает укрепляться после ее завершения, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:03 курс доллара расчетами «завтра» составил около 60,72 рубля, потеряв почти 28 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. С начала сессии было проведено почти 22,7 тыс. сделок на общую сумму порядка 2,1 млрд долларов по курсам от 60,58 до 61,05 рубля за доллар.

Курс евро на 19:02 равнялся 63,5 рубля — это на 27 копеек меньше, чем в конце торгов понедельника. В общей сложности было заключено примерно 3,7 тыс. сделок на 217 млн евро, диапазон котировок составил 63,28—63,73 рубля за евро.

«Рубль чувствует себя все так же уверенно, даже оставшись без опоры на налоговый период, поскольку цены на нефть вернулись к росту с возобновлением торгов заокеанских инвесторов. При этом укрепление рубля в течение последних дней не выглядит полноценным ростом, поскольку фундаментально потенциал роста российской валюты уже исчерпан», — комментирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

По ее мнению, доллар США имеет шансы восстановиться до уровня выше 62,5 рубля в ближайшей перспективе.



«К концу последней рабочей недели участники рынка все активнее будут закрывать позиции и фиксировать прибыль. К вечеру 29 декабря волатильность в основных активах замедлится почти до нуля, а в пятницу на площадках останутся лишь самые любопытные», — ожидает Бодрова.