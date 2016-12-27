Численность безработных граждан РФ, зарегистрированных в органах службы занятости, за период с 15 по 21 декабря 2016 года увеличилась на 13 589 человек (1,6%) и составила 875 939 человек. Об этом сообщает Минтруд во вторник.

Снижение численности безработных граждан за этот период произошло в Москве, Ненецком автономном округе, Ингушетии и Чечне. В 81 субъекте РФ зафиксирован рост численности безработных.

«По состоянию на 21 декабря 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 миллиона единиц», — уточняется в сообщении.