Клиенты в Москве в настоящее время не могут получить в банке «Открытие» ПТС на свои автомобили. С такой проблемой, в частности, столкнулся сотрудник портала Банки.ру, которому в кредитной организации объяснили, что проблема связана с переводом данных документов, хранившихся в головном отделении, в дополнительный офис.

Во вторник сотруднику Банки.ру не удалось получить в столичном отделении «Открытия» по адресу: ул. Валовая, д. 11/19, паспорт транспортного средства, находившийся в залоге у финансового учреждения. Ранее взятый в банке «Открытие» автокредит был полностью и своевременно погашен.

Как рассказали в отделении, а также в кол-центре, ПТС, находившиеся в залоге у банка, были переведены из головного офиса в отделение на Валовой. В кол-центре корреспонденту Банки.ру подтвердили, что в настоящее время банк испытывает технические трудности с выдачей данных документов, но, когда проблема будет разрешена, в кол-центре не знают.

«Мы знаем об этой проблеме, но, когда она решится, сказать не можем. Позванивайте периодически и уточняйте, можно ли забрать ваши документы», — сказали в кол-центре банка.



«На текущий момент в рамках реорганизации банковского бизнеса «Открытия» происходит перепрофилирование отделений банка. В связи с этим осуществляется передача договоров клиентов из дополнительного офиса «Центральный» в дополнительный офис «Валовая». ПТС данному клиенту будет выдан в ближайшие дни, никаких технических сбоев в выдаче ПТС нет», — сказали в свою очередь в пресс-службе банка «Открытие».