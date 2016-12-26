Клиенты в Москве в настоящее время не могут получить в банке «Открытие» ПТС на свои автомобили. С такой проблемой, в частности, столкнулся сотрудник портала Банки.ру, которому в кредитной организации объяснили, что проблема связана с переводом данных документов, хранившихся в головном отделении, в дополнительный офис.
Во вторник сотруднику Банки.ру не удалось получить в столичном отделении «Открытия» по адресу: ул. Валовая, д. 11/19, паспорт транспортного средства, находившийся в залоге у финансового учреждения. Ранее взятый в банке «Открытие» автокредит был полностью и своевременно погашен.
Как рассказали в отделении, а также в кол-центре, ПТС, находившиеся в залоге у банка, были переведены из головного офиса в отделение на Валовой. В кол-центре корреспонденту Банки.ру подтвердили, что в настоящее время банк испытывает технические трудности с выдачей данных документов, но, когда проблема будет разрешена, в кол-центре не знают.
«Мы знаем об этой проблеме, но, когда она решится, сказать не можем. Позванивайте периодически и уточняйте, можно ли забрать ваши документы», — сказали в кол-центре банка.
«На текущий момент в рамках реорганизации банковского бизнеса «Открытия» происходит перепрофилирование отделений банка. В связи с этим осуществляется передача договоров клиентов из дополнительного офиса «Центральный» в дополнительный офис «Валовая». ПТС данному клиенту будет выдан в ближайшие дни, никаких технических сбоев в выдаче ПТС нет», — сказали в свою очередь в пресс-службе банка «Открытие».
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, банк активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.
По состоянию на ноябрь 2016 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 66,64% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из основных совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (19,33% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (11,96%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (10,75%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (10,8%); банк ВТБ (6,05%), бизнесмены Александр Мамут (4,04%) и Михаил Паринов (4,28%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций.
Также в состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2 951,55 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,37 млрд, кредитный портфель — 1 859,66 млрд, обязательства перед населением — 499,58 млрд.