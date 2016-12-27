Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе — ноябре 2016 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43% и составил 1,41 трлн рублей. Такие данные публикует во вторник Минфин.

Дефицит бюджета в январе — ноябре 2015 года составлял 985,67 млрд рублей. При этом по итогам всего 2015-го дефицит консолидированного бюджета РФ сложился в размере 2,864 трлн рублей.



Доходы консолидированного бюджета в январе — ноябре 2016 года составили 24,09 трлн рублей, расходы — 25,5 трлн.