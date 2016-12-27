Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 27 декабря зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска привилегированных неконвертируемых именных бездокументарных акций банка «Российский Капитал» (индивидуальный государственный регистрационный номер 20102312B003D от 22 ноября 2016 года), размещенных путем закрытой подписки.

Как указано в сообщении ЦБ, в соответствии с представленным кредитной организацией отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ею было размещено 994,275 млрд акций номинальной стоимостью 0,01 рубля за бумагу. Общий объем дополнительного выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости — 9 млрд 942,75 млн рублей.

Согласно материалам эмитента, акции, размещение которых было завершено 16 декабря, размещались по номиналу и были оплачены облигациями федерального займа с переменным купонным доходом, внесенными Российской Федерацией в имущество Агентства по страхованию вкладов.

Ранее в декабре АСВ, под контролем которого находится «Российский Капитал», сообщило, что банк получит еще 1 млрд 115,77 млн рублей дополнительно к ранее утвержденным средствам.

В конце ноября газета «Коммерсант» написала, что «Российский Капитал» получит предназначавшиеся изначально Азиатско-Тихоокеанскому Банку 875 млн рублей, после чего программа докапитализации банков через облигации федерального займа общим объемом 1 трлн рублей будет исчерпана.



До этого «РосКап» уже несколько раз получал крупные суммы в рамках программы ОФЗ. Так, в середине апреля этого года АСВ передало «Российскому Капиталу» ОФЗ на 8,2 млрд рублей в качестве оплаты привилегированных акций банка аналогичной суммарной номинальной стоимостью. Весной также сообщалось, что «РосКапу» достанутся 800 млн рублей, от которых отказались другие банки — потенциальные участники программы докапитализации. Кроме того, в октябре 2015-го АСВ передавало «РосКапу» ОФЗ на 5 млрд 362,5 млн рублей также в качестве оплаты приобретенных привилегированных акций.