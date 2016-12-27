Минфин РФ заинтересован в увеличении объемов приватизации в 2017 году, но решений по программе пока нет, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«У нас 138 миллиардов рублей — это ВТБ и «Совкофлот». Правительство рассматривает вопросы, мы заинтересованы в ускоренной приватизации, в больших объемах, естественно. Пока правительство не определилось, рассматривается вопрос. Мы заинтересованы в увеличении приватизации», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, одобрен ли в правительстве план приватизации на 2017 год.

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков в начале декабря говорил, что проект прогнозного плана приватизации на 2017—2019 годы внесен в Белый дом. По ряду позиций есть разногласия, но они не носят принципиального характера, планировалось провести дополнительное совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова.



По словам Пристанскова, правительство согласовало на 2017 год продажу трех крупных активов: 10,9% ВТБ, 25% минус одна акция «Совкомфлота» и НМТП.