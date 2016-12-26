Агентство по страхованию вкладов за полтора дня осуществило более трети выплат по страховому случаю Татфондбанка. По состоянию на 12:00 мск вторника, 27 декабря, 43,8 тыс. вкладчиков получили около 18,8 млрд рублей, что составляет 35% страховой ответственности АСВ, сообщается на сайте агентства.

Страховой случай в отношении Татфондбанка наступил в связи с введением Центробанком 15 декабря этого года трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.



Расчеты с вкладчиками стартовали 26 декабря и осуществляются пятью банками-агентами: Сбербанком, ВТБ 24, Россельхозбанком, банком «ФК Открытие» и «Ак Барсом». Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.

СМИ: ЦБ решил спасать Татфондбанк Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд рублей на поддержку банков Татарстана, пишут «Ведомости». По данным издания, как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года.