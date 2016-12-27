Центральный районный суд Симферополя вынес приговор хакеру, который причинил двум крымским мобильным операторам ущерб на сумму 30 млн рублей, сообщает крымская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, речь идет о 23-летнем жителе Москвы.

Суд признал мужчину виновным в причинении особо крупного ущерба владельцу имущества путем обмана (при отсутствии признаков хищения) в составе группы лиц по предварительному сговору.

«Установлено, что осужденный с помощью IT-технологий вмешивался в работу телефонного оператора, искусственно увеличивая объем международного трафика и, соответственно, задолженность перед транзитным оператором. В результате ГУП РК «Крымтелеком» и ООО «Севтелекомсвязь» причинен ущерб на общую сумму свыше 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

Виновному дали два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 600 тыс. рублей.



Кроме того, с него взыскан причиненный мобильным операторам ущерб, взыскание обращено и на арестованное имущество осужденного на 4 млн рублей.