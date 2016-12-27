Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности татарстанского банка «Девон-Кредит» до «А+(III)», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А+(II)».

Как поясняется в релизе агентства, понижение рейтинга обусловлено прежде всего пересмотром вероятности поддержки банка со стороны собственника ввиду ухудшения ряда финансовых показателей материнского банка («Зенит»). Кроме того, аналитики отмечают высокий уровень кредитования связанных сторон (по оценкам агентства, доля активов, приходящихся на связанные стороны, составляет порядка 7% активов, что превышает 50% капитала на 1 декабря 2016 года) и неопределенность в отношении стратегии развития банка.



Положительно на рейтинг влияют высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 составляет 22% на указанную дату) и устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на начало декабря полное обесценение 21% портфеля кредитов, выданных физлицам, юрлицам и ИП, не привело бы к нарушению нормативов достаточности капитала или требований к его абсолютной величине). Положительное влияние на рейтинг оказала хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2 составляет 58,3%, значение Н3 равно 114,2% на отчетную дату). Также позитивно на рейтинг повлияли низкий уровень просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю (менее 1% от кредитного портфеля на 1 декабря). Кроме того, RAEX выделяет высокий уровень рентабельности бизнеса банка (по РСБУ за год с 1 октября 2015-го показатель ROE составил 14%) и надежность контрагентов на рынке межбанковского кредитования.