Аптечная сеть «36,6» завершила сделку по слиянию с А5 Group. В объединенной компании 10% получила структура владельца Московского Кредитного Банка Романа Авдеева — ООО «Концерн «Россиум», сообщает РБК со ссылкой на отчет о дополнительном выпуске акций.

Еще 13,7% оказалось у структуры фонда Baring Vostok — кипрской Douflero Holdings Limited. Более 50% акций осталось у основного акционера компании «36,6» — кипрской Palesora Limited, бенефициарами которой являются Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, заявил РБК представитель аптечной сети «36,6». При этом напрямую Palesora принадлежит 37% акций компании, еще около 20% — через Национальный Расчетный Депозитарий, уточнил источник, близкий к компании.

Крупнейший мировой аптечный ретейлер — американская Walgreens Boots Alliance, в январе 2016 года получившая 15% акций «36,6» в обмен на свой дистрибьюторский бизнес в России, в объединенной компании также будет владеть 15%, уточнил источник РБК, близкий к компании.

О слиянии аптечной сети «36,6» с группой А5 стало известно в январе 2016 года. В рамках объединения «36,6» провела допэмиссию акций с увеличением уставного капитала в 2,4 раза.

Как следует из отчета, структура Авдеева и фонд Baring Vostok могли оплатить свои доли активами на общую сумму 12,9 млрд рублей.



Аптечная сеть «36,6» — крупнейший игрок на рынке розничной продажи лекарств, в объединенной сети около 1 740 аптек.