Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка (Барнаул) на уровне «A(I)», прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, к факторами, оказавшим ключевое положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокая вероятность поддержки банка со стороны учредителей (Алтайский край в лице Фонда имущества Алтайского края) и высокий уровень достаточности собственного капитала (Н1.2 на 1 декабря 2016 года — 21,3%). Поддержку рейтингу также оказывают высокие значения показателя мгновенной ликвидности и поддержание существенного объема высоколиквидных активов, а также высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля.

В качестве негативных факторов отмечены невысокие показатели рентабельности бизнеса и рост объема требований по сделкам, связанным с продажей имущества с рассрочкой платежа. Кроме того, давление на рейтинг оказывают низкая оборачиваемость корпоративного кредитного портфеля и высокая подверженность банка конъюнктуре сельскохозяйственной отрасли. Также негативно влияют недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте.

Кроме того, RAEX подтвердило рейтинг столичного РФИ Банка на уровне «В++» и сохранило «стабильный» прогноз по рейтингу.

Факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили высокий уровень достаточности собственных средств банка (значение нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2 на 1 декабря — 24,1%) и невысокий уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле по юрлицам и ИП. Поддержку рейтингу также оказывают высокая ликвидность портфеля ценных бумаг и хорошее значение нормативов ликвидности на краткосрочном горизонте и горизонте свыше года.

«Основными факторами, ограничивающими уровень рейтинга, остаются низкая абсолютная величина капитала и диспропорции между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка», — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.

Негативное влияние на рейтинг оказывают слабые конкурентные позиции в регионе присутствия (Москва) в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования и операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах при отсутствии страховой защиты и интенсивном наличном денежном обороте. Также агентство отмечает низкие показатели рентабельности банка в сочетании с высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности и низкий уровень и неоптимальную структуру обеспеченности ссудного портфеля банка.

В свою очередь пермскому Проинвестбанку рейтинг подтвержден на уровне «В++» с изменением прогноза со «стабильного» на «негативный».

Смена прогноза по рейтингу прежде всего обусловлена продолжающимся оттоком средств крупнейших клиентов из банка (чистый отток средств юрлиц за год с 1 декабря 2015-го составил около 55%), что оказывает давление на показатели ликвидности и существенно ограничивает возможности по расширению бизнеса (кредитный портфель по юрлицам и ИП за аналогичный период сократился на 24%), поясняют аналитики. К числу негативных факторов агентство также относит низкий уровень рентабельности банка, а также близкую к регулятивному минимуму величину собственных средств (352 млн рублей на начало декабря-2016) на фоне снижения качества кредитного портфеля. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают деконцентрированная структура собственности и слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке.



В качестве позитивных факторов отмечены высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.

РФИ Банк КБ «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк) — небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций. Основными источниками фондирования являются остатки на текущих счетах предприятий, а также собственные средства. Срочные пассивы при этом почти отсутствуют. На текущий момент основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Степан Попов (71,085%), председатель правления Юрий Косынкин (10%), Игорь Варгин (9,998%), Александр Разумовский (8,917%).



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1,76 млрд рублей (459-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 0,32 млрд, обязательства перед населением — 0,39 млрд.

Проинвестбанк ПАО «АКБ «Проинвестбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Пермь), ориентированный на корпоративное кредитование, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц и корпоративных клиентов. Кредитная организация контролируется частными лицами, в состав которых входит топ-менеджмент банка. На текущий момент основными бенефициарами банка, согласно раскрываемой информации, выступают член наблюдательного совета банка Андрей Харитонов (19,20%), председатель наблюдательного совета Максим Сорокин, член наблюдательного совета Дмитрий Смиренов и Геннадий Гольдин (по 18,64%), член наблюдательного совета Ирина Иванова (8,08%), Рипсиме Демирчан (7,86%), Юлия Зарянкина (7,64%) и миноритарии (1,3%).



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1,87 млрд рублей (450-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 1,19 млрд, обязательства перед населением — 0,74 млрд.