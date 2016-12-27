Украина получила второй транш финансовой помощи от Евросоюза в сумме более 55 млн евро в соответствии с соглашением, заключенным между украинским правительством и Еврокомиссией в 2014 году, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Украина получила второй транш финпомощи ЕС в сумме 55,125 млн евро. Данная помощь — это признание реформ со стороны ЕС», — отметили в ведомстве.

По данным Минфина, безвозмездная помощь была предоставлена Киеву по результатам оценки ЕК проведенных реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией, а также госзакупок, управления государственными финансами, системы предоставления административных услуг.

Как отметили в финансовом ведомстве, средства, как и первый транш, направляются на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.



Первый транш в сумме 250 млн евро Киев получил в июле 2014 года.