На рынке уже сложно встретить банковские карты без дополнительных опций, таких как cash back, начисление бонусных баллов, миль и других программ лояльности. В настоящее время банки все чаще совместно с крупными компаниями-партнерами стали выпускать карты, объединяющие в себе и финансовый инструмент для расчетов, и дисконтную и/или бонусную карту. Такие кобрендовые карты призваны повысить лояльность клиентов к продукту банка, а также к компании-партнеру за счет многочисленных скидок, бонусов, возможности участия в акциях партнера и получения cash back за покупки.

Портал Банки.ру решил рассмотреть как кредитные, так и дебетовые рублевые кобрендовые карты, выпускаемые банками Москвы совместно с крупными магазинами и супермаркетами, такими как Ulmart, «Ozon.ru», «М.Видео», Lamoda, eBay, AliExpress, «Ашан», «О'кей», «Перекресток», Mega и другими.

За покупки по таким картам клиенты получают бонусные баллы или некий процент в виде денежных средств обратно на картсчет. Накопленные баллы можно обменивать на скидки или потратить на оплату полной стоимости покупки у партнеров программы, а иногда и обналичить их.

В таблице, составленной по результатам исследования, продукты представлены по названию банка в алфавитном порядке. В данном случае мы не сравнивали карты между собой по какому-либо параметру, а лишь хотели рассказать об их возможностях.

По ряду карт, помимо бонусов, дополнительно предусмотрена возможность начисления процентов на остаток собственных средств на картсчете. Так, по дебетовой и кредитной карте Ozon Бинбанка размер начислений составит 5% годовых, по картам Rio Card Фора-Банка — 4% (при хранении на счете 15—150 тыс. рублей включительно) или 5% (свыше 150 тыс. рублей) годовых, по дебетовой карте банка «ФК Открытие» «Рокет-Метрополис» — 8% годовых.

Максимальные ставки по кредитным картам варьируются в диапазоне от 27% до 39,9% годовых.

Льготный период кредитования составляет до 50—60 календарных дней на безналичные операции по оплате товаров и услуг, а по картам Альфа-Банка льготный период кредитования распространяется также и на снятие наличных. По карте Rio Card Фора-Банка льготный период не предусмотрен.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и кол-центров банков на 27 декабря 2016 года.