Фондовые торги в США во вторник завершились положительной динамикой.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,22% и составил 2 268,88 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,06%, до 19 945,04. Высокотехнологичный Nasdaq — в плюсе на 0,45%, на отметке 5 487,44 пункта.

«Скромный рост показали американские индексы на торгах вторника после рождественских выходных при низких объемах торгов. В разрезе отдельных секторов динамика также была весьма умеренной. Ни по одному сектору рост не превысил и половины процента. Лучше рынка выглядели акции производителей удобрений, отдельных нефтяных компаний. В составе S&P 500 лидировали бумаги производителя видеокарт NVIDIA (плюс 6,87%), которые являются абсолютным лидером в индексе и по итогам 2016 года, показав рост на 260%. Обнародованная статистика оказалась лучше ожиданий по ценам на жилье и потребительскому доверию, поддержав доллар. Доходность гособлигаций немного подросла после аукциона по продаже двухлетних нот, спрос на которые был относительно слабым», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.