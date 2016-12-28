На азиатских фондовых торгах в среду наблюдается разнонаправленная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:30 мск на 0,15% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 19 433,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,03%, до 21 568,05, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 106,24 пункта, уменьшившись на 0,27% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index — в плюсе на 0,3%, на отметке 2 894,09. Южнокорейский KOSPI просел на 0,71% и равняется 2 027,61 пункта.

«Разнонаправленную динамику демонстрируют индексы АТР на торгах среды. В Китае наблюдается небольшое снижение. В Гонконге после длительных рождественских выходных Hang Seng мало изменился, курсируя в районе уровней конца прошлой недели, то есть пятимесячных минимумов. Японский Nikkei — в небольшом плюсе на фоне продолжения ослабления иены», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.