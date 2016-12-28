Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает «черных лебедей» в 2017 году. Динамику экономического роста определят во многом цены на сырье и геополитика, заявил он в интервью «Ведомостям».

«Цены на сырьевые товары даже если упадут, то не сильно — они и так низкие. Ценам на алюминий некуда опускаться. Уголь может подешеветь, но он значительно подорожал в этом году, и ему есть куда падать. Нефть сейчас стоит 52—53 доллара, и если подешевеет до 45 долларов, шока не случится», — уверен глава Сбербанка. Он пояснил, что и бюджет, и компании, и банки к этому подготовлены.

Банкир выразил надежду, что геополитическая ситуация стабилизируется. «Так что после двух очень тяжелых лет мы входим в 2017 год — год столетия Октябрьской революции — с достаточно позитивными ожиданиями», — считает собеседник газеты.

По словам Грефа, цены на сырье и геополитическая обстановка во многом определяют динамику экономического роста. «Хотя российская экономика смогла адаптироваться к снижению цен на нефть, и их дальнейшее падение вряд ли приведет к катастрофичным сценариям», — сказал глава госбанка.

При этом он добавил, что возможна реализация и других рисков, но эти два — самые очевидные.