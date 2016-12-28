Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает увеличение пенсионного возраста с 2020 года, административную реформу «с вовлеченностью лидера», сокращение за 20 лет социальных и военных расходов в пользу образования и здравоохранения. Такие меры будут закладываться в конструкцию готовящейся центром президентской стратегии на 2018–2024 годы. Ее проект глава ЦСР Алексей Кудрин представил вчера на совещании у премьера Дмитрия Медведева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию ЦСР.

Главной целью президентской стратегии, разрабатываемой на площадке ЦСР, является увеличение темпов роста ВВП РФ до 4,3% к 2024 году с сохранением их на уровне не ниже 3,7% до 2035 года. «Инерционные» оценки ЦСР (без реализации стратегии) предполагают торможение восстановительного роста ВВП — 2,4% к 2024 году и 1,7% в год к 2035 году.

Основным инструментом вывода российской экономики на целевую траекторию в ЦСР видят повышение производительности труда — а альтернативой называют привлечение в экономику до 2019 года дополнительных (по отношению к прогнозным показателям Минэкономики) 4,5 млн человек рабочей силы и 40 трлн рублей инвестиций.



Рост численности экономически активного населения команда Кудрина предлагает решать за счет увеличения пенсионного возраста с 2020 года. Рассматриваются два сценария: рост срока выхода на пенсию по полгода в год, до 63 лет в 2035 году, или по году в год, до 63 лет к 2028 году. В первом случае это позволит вернуть к 2035 году численность трудоспособного населения к уровню 90 млн человек (максимум, достигнутый в 2006 году), во втором — к 88 млн человек к тому же сроку.

Вторая часть — новая попытка поворота к высокотехнологичной экономике как способ роста производительности труда. Концепция долгосрочного развития (она же «Стратегия-2020») правительства 2008 года не выполнена — расходы на НИОКР почти не выросли, доля инновационных промпредприятий увеличилась с 8,5% до 10% к 2014 году вместо планировавшихся 40–50%.

Меры в области бюджетной политики от команды ЦСР рассчитаны исходя из двух вариантов политики. Первая, «маневр 34»,— увеличение налогового перераспределения через рост ставок налогов в 2019 году с плавным снижением доли расходов консолидированной бюджетной системы к 2030 году на уровне 34% ВВП (сейчас 37,3%). Вторая, «маневр 32»,— это сохранение ставок налогов на нынешнем уровне, жесткая бюджетная консолидация и снижение всех госрасходов к 2025 году до 32% ВВП.

В варианте с ростом налогов до 2035 года главные объекты увеличения госрасходов — здравоохранение (плюс 1,4 п. п. в общих расходах) образование (плюс 0,8 п. п.) и экология (плюс 0,2 п. п.), главные объекты сокращения — социальная политика (за счет роста пенсионного возраста, минус 1,4 п. п.), национальная оборона (минус 1 п. п.), нацбезопасность (минус 1 п. п.), ЖКХ (минус 0,4 п. п.), а также общеэкономические вопросы (минус 0,6 п. п.). В варианте с бюджетной консолидацией (по цифрам совпадающей с расчетами Минфина до 2020 года) более жестко режется статья «национальная экономика» — на 1,6 п. п. против 0,4 п. п. в варианте с ростом налогов, и мягче — силовые блоки. Дилемма, предложенная ЦСР, выглядит так: «если мы хотим поддерживать промышленность, то неизбежно придется повышать налоги».

Еще одна предлагаемая ЦСР реформа, — запуск в России «новой научной и промышленной революции». Она предполагает новый раунд реформ в науке (РАН, ФАНО, РНФ), реинжиниринг институтов развития, в целом новую попытку научно-инновационного рывка. Наконец, важная составляющая происходящего — административная реформа. По мнению экспертов ЦСР, в обществе уже сейчас сложилось понимание, что без значимых структурных реформ не будет роста доходов, а об архаичности системы госуправления есть общественный консенсус — эта реформа будет иметь общественную поддержку.

Кроме того, важна личная «вовлеченность лидера» в эти реформы (видимо, имеется в виду Владимир Путин), требуются знаковые кадровые назначения, «создание ощущения неизбежности и правильности изменений» и «наличие быстрых побед». ЦСР, видимо, также будет предлагать одной из идеологем реформы снижение уровня социального расслоения, вернее, расслоения доходного.

Оставить все как есть рискованно: в презентации обозначены риски инерционного развития — по мнению ЦСР, любой внешний шок с 2017 года в этом сценарии приведет к снижению уровня жизни населения, сократится доля РФ в мировой экономике. В качестве такого шока ЦСР видит или остановку китайского роста, или новый спад цен на нефть.