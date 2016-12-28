Неизвестный взорвал в отделении банка на северо-западе Москвы платежный терминал и похитил оттуда кассеты с деньгами. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.



«Неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в жилом доме № 3 на Волоколамском шоссе, около 4:00. Грабитель закачал в корпус терминала газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт незаконного вскрытия подтвердили, не уточнив подробности. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается, были ли похищены деньги. Для определения всех обстоятельств преступления оперативники изымут записи камер видеонаблюдения», — сказали в пресс-службе.