Оборонные предприятия погасят кредиты перед Сбербанком на 300 млрд рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в интервью «Ведомостям». Это произойдет в I квартале нового года, а не как планировалось изначально, в 2017–2018 годах.

«Нам эти заемщики погасят больше 300 миллиардов рублей. Будет заметное снижение активов в сегменте ОПК, потребуется какое-то время для размещения денежных средств в следующем году», — сказал Греф.

При этом глава госбанка отметил, что погашение кредитов клиентами ОПК в I квартале — явление регулярное, а дополнительное погашение кредитов в декабре этого года ранее не было запланировано банком.

«С учетом данного погашения на следующий год планируем обеспечить рост портфеля более чем на 5%», — уточнил глава Сбербанка. Это решение, по его мнению, облегчит нагрузку на бюджет будущих периодов и снизит долг у оборонных предприятий.

Греф исключил возможность появления этих денег на валютном рынке. «Есть регулятивные вещи, которые не позволят конвертировать эти рубли в валюту, например ограничение открытой валютной позиции», — пояснил банкир. При этом он усомнился в целесообразности такого рода операций. «К тому же зачем заходить в длинную позицию по валюте, когда рубль крепнет? Нам гораздо важнее зарабатывать стабильный доход изо дня в день, чем подвергать себя риску потерь в зависимости от рыночных факторов, на которые мы не влияем», — сказал глава госбанка.

По его словам, в банке знают, как действовать в случае профицита ликвидности. «Если сложится профицит ликвидности в рублях, мы будем менять наши ставки таким образом, чтобы убирать с баланса прежде всего самые дорогие для себя обязательства, и затем найдем оптимальный уровень ставок, при котором приток средств клиентов уравновешивается ростом кредитования», — рассказал Греф.

Досрочные выплаты по кредитам на оборонзаказ принесут банкам проблемы с профицитом ликвидности Правительство решило погасить в этом году почти 800 млрд рублей из более чем 1 трлн рублей кредитов, выданных четверкой крупнейших банков — Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и ВЭБом. До этого планировалось, что бюджет будет погашать их до 2017–2018 годов. Однако банкам решение о досрочном погашении кредитов принесет головную боль: полученные средства они должны куда-то вложить, пишут «Ведомости».