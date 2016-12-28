Объем первичных размещений акций на Гонконгской бирже составил в этом году 25,1 млрд долларов, что сделало ее лидером по этому показателю среди мировых торговых площадок, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои расчеты.



Лидерство Гонконгу обеспечили IPO китайских госкомпаний — причем, по мнению колумнистки Bloomberg Ниши Гопалан, такая ситуация сохранится и в следующем году.

На Шанхайской бирже в 2016 году прошли IPO объемом 17,2 млрд долларов, Нью-Йоркской — 14,4 млрд, NASDAQ — 10,8 млрд, Токийской — 10,7 млрд, Шэнчженьской — 8 млрд, Лондонской — 7,8 млрд.