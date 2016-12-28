Действия председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которые она предпринимает в последние годы, президент Сбербанка Герман Греф считает болезненными, но абсолютно правильными. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

«Могу сказать лишь одно: то, что делает в последние годы председатель ЦБ, очень болезненно для нас, но абсолютно правильно», — сказал глава госбанка. По его словам, болезненны эти меры потому, что «очень много изменений, резко повышаются требования к банкам, что съедает много капитала, приходится серьезно менять внутренние процедуры».

Банковский сектор потерял способность генерировать капитал, как в 2014—2015 годах, продолжил Греф. Кроме того, добавил он, с 1 января 2017 года вступают в силу еще два повышения требований по капиталу. В общей сложности, отметил банкир, они выросли на несколько процентных пунктов.

«Это очень болезненно, особенно в такой сложный кризисный момент. Много новаций, связанных с внедрением «Базеля II», теперь «Базеля III». Много новых метрик, которые требуют большой переработки всех внутренних процедур», — сказал глава Сбербанка, добавив, что «банки много ворчат по этому поводу».

«И я бы тоже ворчал, если бы мы не работали на большом количестве рынков. Мы видим, как работают регуляторы в Европе, Турции, США. И у меня после этого язык не повернется сказать, что наш регулятор чрезмерно жесток. Они делают очень профессионально свою работу», — отметил Греф.

Напомним, с 2013 года, когда началась «зачистка» финансового рынка, ЦБ отозвал лицензии у сотен банков, НПФ и страховых компаний и исключил из реестра множество МФО и кредитных потребительских кооперативов. В целом, по мнению экспертов, пик активности по очистке финансового рынка уже пройден, и уже к следующему году российский финансовый сектор может принять окончательный вид в плане основных игроков и их долей на рынке. Однако глава Сбербанка ранее высказывал мнение, что вряд ли стоит ожидать снижения темпов отзыва лицензий ЦБ, поскольку это зависит не столько от желания регулятора, сколько от того, что многие организации просто не вписываются в новые стандарты, в том числе в плане управления риск-менеджментом.

