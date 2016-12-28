Торги акциями в РФ стартовали в среду положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:03 мск индекс ММВБ повысился на 0,28% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 195,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,43% до 1 140,67.

«В среду, 28 декабря, в преддверии новогодних каникул на российском фондовом рынке вновь предполагается низкая активность торговли и безыдейное движение индексов в «боковике». Накануне нефть Brent поднялась, что, очевидно, спровоцировало небольшой подъем российских индикаторов рынка акций», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.