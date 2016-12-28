Сбербанк запустил виртуального оператора (создавался совместно с Tele2), который уже зарабатывает для кредитной организации деньги, заявил в интервью «Ведомостям» глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, виртуальный оператор экономит для банка около 25 млн рублей в месяц.

«Он запустился и уже зарабатывает для нас деньги. Пока мы вложили немного, но уже сделали систему push-уведомлений и с ноября начали экономить на этом примерно 25 миллионов рублей в месяц в наших платежах сотовым операторам», — сказал глава госбанка.

Он добавил, что на создание виртуального оператора Сбербанк сподвигла агрессивная ценовая политика сотовых операторов, которым приходилось платить «громадные деньги». «Они каждый год в разы повышают тарифы на СМС, которые вообще для них побочный продукт. Наши платежи им — десятки миллиардов рублей. Мы поняли, что нам нужно искать альтернативные решения», — пояснил Греф.

Банкир сообщил, что банк уходит в push, хотя на 100% уйти не сможет, но каждый год будет уходить все больше. «Спасибо операторам за их агрессивное поведение — нельзя так относиться к клиентам, как они относятся к нам», — заявил он. В позапрошлом году, рассказал Греф, например, они повысили тарифы в семь раз.

Напомним, в начале августа подконтрольная Сбербанку компания «СБ-Телеком» (теперь «Сбербанк-Телеком») получила лицензию MVNO. Сообщалось, что Сбербанк будет строить full-MVNO оператора, что подразумевает контроль над абонентской базой, самостоятельную разработку тарифных планов с их последующей продажей в своих отделениях. Целевая аудитория — пользователи смартфонов, в том числе мобильного банка Сбербанка, которых сейчас около 20 млн человек.

В середине октября Сбербанк и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) подписали соглашение о создании виртуального оператора связи (mobile virtual network operator, MVNO). О том, что Сбербанк «активно обсуждает» создание виртуального оператора связи, глава Сбербанка Герман Греф рассказывал 13 сентября. «Мы такие проекты обычно создаем в рамках дочерних компаний», — пояснял он.