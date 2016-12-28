Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы регулятора.



«Кредитная активность в экономике по-прежнему остается сдержанной. По банковскому сектору наблюдается перераспределение ссудной задолженности в пользу рублёвых кредитов, что обусловлено, в первую очередь, переоценкой банками рисков по валютным кредитам. По состоянию на 1 декабря 2016 года прирост ссудной задолженности по портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям и населению с начала года составил 3,5%. С устранением фактора курсовой переоценки портфель кредитов нефинансовым организациям и населению в иностранной валюте за соответствующий период сократился на 11,1%. Отрицательные значения оценок кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда), а также динамика других показателей, принимаемых во внимание при принятии решения о величине национальной антициклической надбавки, свидетельствуют о сохранении нисходящей фазы кредитного цикла», — отметили в пресс-службе.

В этой связи в текущей ситуации Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень национальной антициклической надбавки.

Вопрос об изменении величины национальной антициклической надбавки рассматривается Банком России не реже одного раза в квартал. В случае принятия решения Советом директоров Банка России об установлении национальной антициклической надбавки на уровне выше нуля процентов от взвешенных по риску активов, соответствующие требования вступят в силу не ранее, чем через 6 месяцев, но не позднее чем через 12 месяцев с момента объявления решения. Это позволит банковскому сектору своевременно планировать изменения в собственном капитале, в том числе дивидендную политику и политику вознаграждений.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки, пройдет в марте 2017 года.