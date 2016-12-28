Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 60,57 рубля, курс евро увеличился менее чем на копейку, до 63,44 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Национальная валюта может сегодня немного ослабеть, поскольку именно со среды ожидается рост активности по фиксации прибыли в преддверии продолжительных новогодних праздников, отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Как показывают данные по фьючерсным позициям, число коротких позиций значительно превышает число длинных по паре USD/RUB. Это говорит о дисбалансе, который будет выправляться к концу года», — пояснила эксперт.

Кроме того, учитывая отсутствие интересных экономических отчетов, сегодня в центр внимания попадет отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах, полагает Афанасьева. «Если показатель вырастет значительнее прогнозных значений, это может стать стимулом для резких распродаж Brent, а значит, все же надавит на позиции рубля», — предупреждает эксперт.

Таким образом, заключает она, все еще ожидается рост пары USD/RUB к отметке 61,7, которая откроет путь к 62,4.

При этом аналитик «Альпари» Владислав Антонов уверен, что до конца года уровень 60 рублей за доллар станет реальностью. По мнению эксперта, рыночная ситуация благоприятна для курса рубля, чтобы протестировать эту отметку, но не все так просто. «В конце года у крупных спекулянтов на Чикагской бирже пропал интерес к российской валюте. С ноября они в два раза сократили длинные позиции по рублю — с 32,755 тысячи до 16,865 тысячи контрактов. Это указывает на то, что продавцам будет сложно проходить уровень 60 рублей», — комментирует эксперт.

Аналитик: курс рубля растет и может укрепиться до 60 к доллару Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 60,84 рубля, курс евро уменьшился на 17 копеек, до 63,6 рубля, следует из данных на сайте биржи.

При этом, добавил он, у рубля осталась поддержка от аукционов Минфина: сегодня ведомство проведет два аукциона, на которых разместит ОФЗ в объеме 25 млрд рублей.

«Есть пара дней, чтобы протестировать уровень 60 рублей за доллар. Потом, в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на 2017 год трейдеры начнут закрывать открытые позиции, что приведет рубль к ослаблению», — предупреждает аналитик. На фоне восстановления цен на нефть и аукционов Минфина РФ по доллару он ожидает снижение по доллару до 60,47 рубля, по евро — до 63,15 рубля.

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