По итогам III квартала 2016 года совокупный портфель микрозаймов составил 85,5 млрд рублей, что на 8% превышает это значение на конец предыдущего квартала и на 36,9% — значение на конец аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные обзора рынка микрофинансирования, опубликованного Банком России.



При этом структура портфеля за квартал не изменилась: на субъекты малого и среднего предпринимательства приходится почти четверть портфеля — 24,1% (24,6% кварталом ранее), на потребительские микрозаймы физическим лицам — 75,9% (75,4% в предыдущем квартале). Менее трети от этого количества составляют краткосрочные микрозаймы, в том числе так называемые займы до зарплаты.

Спрос на услуги микрофинансирования продолжил расти, что стало одной из причин увеличения совокупного количества договоров микрозайма — в III квартале их было заключено на 74,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (рост до 5 млн с 2,9 млн).

Сформировалась устойчивая тенденция к снижению полной стоимости микрозаймов: в категории с традиционно самой высокой ПСК (займы до зарплаты) среднерыночные значения снизились относительно аналогичного периода прошлого года до уровня 596,4%.

В отчетном периоде также вырос объем привлеченных МФО денежных средств (на 3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 13,9 млрд рублей) в основном за счет средств (кредитов/займов), предоставленных микрофинансовым организациям юридическими лицами.

Одновременно наблюдалось уменьшение количества МФО в государственном реестре, что в первую очередь связано с действиями Банка России по исключению из реестра недобросовестных и нежизнеспособных участников.