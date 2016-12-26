Состояние самых богатых людей мира с начала года по 27 декабря выросло на 5,7% (или на 237 млрд долларов) — до 4,4 трлн, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.



Как указывает агентство, наиболее обеспеченные люди планеты в итоге выиграли от изменений политического ландшафта, вызванных победой политиков-популистов в США и Европе. Размер их совокупного состояния резко менялся на протяжении этого года. Волатильность была вызвана разочаровывающими экономическими данными из Китая в начале нынешнего года, референдумом о выходе Великобритании из ЕС и победой миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США, указывает агентство.

«В целом клиенты выиграли от волатильности, — констатирует директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов в UBS Wealth Management Саймон Смайлс. — 2016-й в итоге стал захватывающим годом для рисковых активов. Это довольно примечательно, учитывая, каким было начало года».

Первое место по темпам роста богатства занял Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось на 11,8 млрд долларов на фоне роста цены активов его инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. после неожиданной победы Трампа.

«2016 год определялся событиями, на мировые цены влияли в большей степени новости, а не фундаментальные факторы, — рассуждает президент Ascent Private Capital Management (управляет активами на 10 млрд долларов) Майкл Коул. — Вера в то, что Трамп ослабит регулирование значительных частей экономики (США), движет рынками прямо сейчас».