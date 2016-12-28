Международный Банк Санкт-Петербурга начал прием вклада «Новогодний» в долларах и уменьшил ставки в рублях.

«Новогодний» теперь можно открыть не только в рублях, но и в долларах. Минимальная сумма первоначального взноса — 3 тыс. долларов. Процентные ставки составят 2,1–2,5% годовых.

Кроме того, в рублях вклад открывается под 9,75–10% вместо 10–10,5% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей.

Срок размещения средств — шесть месяцев или один год. Проценты выплачиваются по окончании срока договора. Дополнительные взносы не принимаются.