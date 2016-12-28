Международный Банк Санкт-Петербурга начал прием вклада «Новогодний» в долларах и уменьшил ставки в рублях.
«Новогодний» теперь можно открыть не только в рублях, но и в долларах. Минимальная сумма первоначального взноса — 3 тыс. долларов. Процентные ставки составят 2,1–2,5% годовых.
Кроме того, в рублях вклад открывается под 9,75–10% вместо 10–10,5% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей.
Срок размещения средств — шесть месяцев или один год. Проценты выплачиваются по окончании срока договора. Дополнительные взносы не принимаются.
АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) — достаточно крупный универсальный частный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Финучреждение ориентировано преимущественно на кредитование и обслуживание деятельности крупных коммерческих предприятий. Базой фондирования для банка в основном являются корпоративные клиенты. Активен на рынке ценных бумаг, РЕПО и конверсионных операций. Банк полностью подконтролен его президенту Сергею Бажанову.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 54,14 млрд рублей (93-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,18 млрд, кредитный портфель — 25,85 млрд, обязательства перед населением — 17,17 млрд.