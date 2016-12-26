Банк «Калуга» сократил доход по вкладу «Новогодний каприз».

ООО «КБ «Калуга» — небольшой по размеру активов региональный финансовый институт. Ключевыми направлениями деятельности являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, а также привлечение средств во вклады. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства частных лиц и предприятий, а также собственные средства. По ряду показателей банк занимает значимое место в своем регионе.

На текущий момент бенефициарами являются представители местного бизнеса: депутат Законодательного Собрания Калужской области 4-го созыва, а также аудитор счетной палаты Андрей Перчян и члены его семьи (совокупно 31,15%), генеральный директор ЗАО «Калугагазстрой», член совета директоров банка Владимир Мацокин (19,29%), заместитель генерального директора ООО «Транслидер-Логистик», член совета директоров банка Николай Цилин (15,16%), генеральный директор ЗАО «Кировская керамика», председатель совета директоров Валерий Михалев (9,69%), Игорь Суровцев (9,49%), Александр Павлов (5,77%), Ирина Смирнова (5,58%), Валентина Бобченок (3,85%).

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1,46 млрд рублей (480-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,38 млрд, кредитный портфель — 0,89 млрд, обязательства перед населением — 0,70 млрд.