Снять деньги с текущего или карточного счета в казанских офисах Булгар Банка на данный момент невозможно, сообщили порталу Банки.ру в кол-центре кредитной организации.

«Главный офис у нас в Ярославле, нам просто не прислали оттуда деньги. Сейчас у нас денег нет», — заявили в Булгар Банке. По словам сотрудника кол-центра, можно оставить заявку на снятие наличных на 30 декабря, однако точной информации о том, появятся ли к тому времени деньги, он дать не сумел.

«У нас пока не работают банкоматы в Татарстане», — также добавили в Булгар Банке.

По словам сотрудника кол-центра, это также связано с временным отсутствием денег.

«Со вклада снять деньги можно сразу, проблем нет», — сообщил при этом сотрудник операционного офиса Булгар Банка в Москве.