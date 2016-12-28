«Аэрофлот» впервые на российском рынке приступил к формированию добровольного пенсионного обеспечения своих сотрудников одновременно в двух не связанных с компанией пенсионных фондах — РГС и «Сбербанк». В авиакомпании уверены: конкуренция между НПФ вынудит их предоставлять лучшие условия негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) для работников компании, пишет «Коммерсант».

«Для провайдеров НПО в «Аэрофлоте» созданы одинаковые условия. Работник имеет право заключить договор с любым из фондов, основываясь на условиях договора и личных предпочтениях», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Интерес к корпоративной пенсионной программе растет, работники еще активнее стали включаться и уплачивать взносы по нашей корпоративной программе с «Аэрофлотом», — заявил директор по корпоративным программам НПФ Сбербанка Олег Мошляк, впрочем, не раскрывая числовых параметров.

Исторически оператором корпоративных программ «Аэрофлота» был НПФ Сбербанка. Конкурс на формирование новой пенсионной концепции, предусматривающей рост числа участников НПО с нынешних 30% до 70% сотрудников компании в течение десяти лет, НПФ РГС выиграл еще в мае этого года. Помимо НПФ Сбербанка, в конкурсе участвовал ряд крупных фондов, в частности «ВТБ Пенсионный фонд» и «ЛУКОЙЛ-Гарант».

По мнению экспертов, необходимость отбора могла быть вызвана расширением или существенной корректировкой параметров действующих пенсионных программ.

Общую стоимость корпоративной пенсионной программы «Аэрофлота» не раскрывают ни в самой компании, ни в НПФ. Согласно открытым данным авиакомпании, при общей численности сотрудников чуть менее 21 тыс. человек в программах НПО участвуют около 6 тыс. человек. При этом, согласно пенсионной концепции, итоговые отчисления «Аэрофлота» в корпоративные пенсии остаются на усмотрение компании. Как прогнозирует управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова, расходы авиакомпании на пенсионное обеспечение, судя по динамике, вырастут в 2016 году примерно на 14,5%.

«Если доля сотрудников, вовлеченных в программу НПО, не изменилась, то отчисления «Аэрофлота» и его сотрудников в НПФ составят в этом году до 500 миллионов рублей», — говорит Касьянова.

Между тем в среднесрочной перспективе отчисления в НПФ могут значительно вырасти. В Минтруде готовят поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие льготы по уплате страховых платежей для работодателей, формирующих в НПФ программы для занятых на вредных производствах работников. А большинство сотрудников «Аэрофлота» как раз попадают в категорию «досрочников». И участники отрасли прогнозируют, что с запуском досрочного НПО борьба НПФ за корпоративных клиентов усилится.

