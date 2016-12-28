Банк «Союз» скорректировал условия предоставления автокредитов.

Теперь заемщики могут получить кредит на покупку нового легкового автомобиля иностранного либо отечественного производства по программе «Классический» под 16—18,5% годовых. Кредиты на покупку подержанных машин выдаются под 19,5—23% годовых. В случае оформления кредита без подтверждения дохода в рамках предложения «Два документа» процентная ставка составит 16,5—20% годовых при покупке новой машины и 20,5—24% годовых при приобретении подержанного авто.

При покупке новых легковых машин премиум-класса кредит предоставляется под 14,9—18,5% годовых. Обновленная процентная ставка на покупку новых коммерческих автомобилей составляет 17—20% годовых, а в случае приобретения машин марки «ГАЗ» — 17,5—20% годовых ( при покупке отдельных моделей предоставляется скидка к ставке в размере 1 процентного пункта).

Также банк скорректировал процентные ставки по льготным автокредитам, выдаваемым в рамках правительственной программы поддержки автокредитования. По данным предложениям заемщики могут получить финансирование на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей российского производства 2015—2016 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей.

Кредит на покупку легкового автомобиля при условии подтверждения дохода выдается под 9,83—11,33% годовых, а при отсутствии подтверждающих документов — под 9,83—11,83% годовых. Купить коммерческое авто возможно под 10,83—11,83% годовых.

Внутри указанных диапазонов процентная ставка варьируется в зависимости первоначального взноса, минимальный размер которого был снижен банком до 15% собственных средств клиента от стоимости авто по стандартным предложениям. По льготным автокредитам он остался на прежнем уровне — 20%. При отказе от страхования каско ставка будет выше на 2 п. п. при покупке новой машины и на 3 п. п. — при приобретении подержанной. В случае предоставления без страхования залога займа с госсубсидированием итоговая ставка будет выше на 1 п. п.

Максимальная сумма кредитования может достигать 3 млн рублей в зависимости от программы, а срок — семи лет.

«Помимо низких ставок преимуществом автокредитов банка является отсутствие требований о необходимости покупки клиентом полиса личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).