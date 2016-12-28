Банк «Союз» скорректировал условия предоставления автокредитов.
Теперь заемщики могут получить кредит на покупку нового легкового автомобиля иностранного либо отечественного производства по программе «Классический» под 16—18,5% годовых. Кредиты на покупку подержанных машин выдаются под 19,5—23% годовых. В случае оформления кредита без подтверждения дохода в рамках предложения «Два документа» процентная ставка составит 16,5—20% годовых при покупке новой машины и 20,5—24% годовых при приобретении подержанного авто.
При покупке новых легковых машин премиум-класса кредит предоставляется под 14,9—18,5% годовых. Обновленная процентная ставка на покупку новых коммерческих автомобилей составляет 17—20% годовых, а в случае приобретения машин марки «ГАЗ» — 17,5—20% годовых ( при покупке отдельных моделей предоставляется скидка к ставке в размере 1 процентного пункта).
Также банк скорректировал процентные ставки по льготным автокредитам, выдаваемым в рамках правительственной программы поддержки автокредитования. По данным предложениям заемщики могут получить финансирование на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей российского производства 2015—2016 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей.
Кредит на покупку легкового автомобиля при условии подтверждения дохода выдается под 9,83—11,33% годовых, а при отсутствии подтверждающих документов — под 9,83—11,83% годовых. Купить коммерческое авто возможно под 10,83—11,83% годовых.
Внутри указанных диапазонов процентная ставка варьируется в зависимости первоначального взноса, минимальный размер которого был снижен банком до 15% собственных средств клиента от стоимости авто по стандартным предложениям. По льготным автокредитам он остался на прежнем уровне — 20%. При отказе от страхования каско ставка будет выше на 2 п. п. при покупке новой машины и на 3 п. п. — при приобретении подержанной. В случае предоставления без страхования залога займа с госсубсидированием итоговая ставка будет выше на 1 п. п.
Максимальная сумма кредитования может достигать 3 млн рублей в зависимости от программы, а срок — семи лет.
«Помимо низких ставок преимуществом автокредитов банка является отсутствие требований о необходимости покупки клиентом полиса личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
АО «Банк «Союз» — средний столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады, также хорошо развиты розничные кредитные программы. Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах»(99,99%): итальянская страховая и финансовая группа Generali* (38,45%), Евгений Агарков (16,29%), Павел Езубов (16,01%), Виктория Бражник (15,68%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (10%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 81,48 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,47 млрд, кредитный портфель — 35,09 млрд, обязательства перед населением — 20,97 млрд.